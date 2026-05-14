Sınır Tanımayan Doktorlar: Nijerya'da yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar artıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Nijerya'da yetersiz beslenme ve salgın hastalıkların 2025'te ciddi şekilde artığını ve 444 binden fazla çocuğun yıl içinde tedavi edildiğini bildirdi. Özellikle kırsal ve çatışma bölgelerinde sağlık hizmetlerine erişimde ciddi engeller yaşandığı vurgulandı.

MSF'nin 2025 Nijerya Faaliyet Raporu'nda, geçen yıl 444 binden fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedavi edildiği ifade edildi.

Raporda, bu çocuklardan 353 bin 989'unun ayakta, 90 bin 723'ünün de komplikasyonlar nedeniyle yatılı tedavi gördüğü kaydedildi.

Anne ve yeni doğan ölümlerinin yüksek sayıda olduğuna dikkati çekilen raporda, kırsal ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde kadınların sağlık hizmetlerine erişimde ciddi engellerle karşılaştığı belirtildi.

MSF Nijerya Temsilcisi Dr. Ahmed Aldikhari, yaptığı açıklamada, söz konusu rakamların son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını ve bu durumun "endişe verici" olduğunu belirtti.

Yetersiz beslenmenin kızamık, sıtma ve difteri gibi hastalıklarla yakından ilişkili olduğunu aktaran Aldikhari, özellikle sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde bu hastalıklara yakalanma riskinin arttığını kaydetti.

Aldikhari, MSF'nin 2025'te 341 bin 239 sıtma, 38 bin 753 kızamık, 6 bin 123 difteri ve 985 menenjit vakasını tedavi ettiğini belirtti.

Çatışma, yerinden edilme, enflasyon, sel, kuraklık ve artan gıda fiyatlarının hem beslenme hem de sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığını vurgulayan Aldikhari, sağlık sisteminin güçlendirilmesi, aşılama oranlarının artırılması ve özellikle Acil Obstetrik Bakım hizmetlerine yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Adam Abu
