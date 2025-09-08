Nijerya'da Petrol Şoförleri Grev Kararı Aldı

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, petrol tankeri şoförleri grev kararı aldı.

Petrol ve Doğalgaz İşçileri Sendikasının (NUPENG) konuyla ilgili açıklamasında, Dangote Rafinerisi'nin petrol ürünlerinin dağıtımında sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan kamyonları tercih etmesiyle çok sayıda üyesinin işsiz kalacağını ileri sürerek, tepki olarak greve gitme kararı alındığını duyurdu.

Açıklamada, Dangote Rafinerisinin bu kararının binlerce petrol tankeri şoförünü işinden edeceği savunularak, bunun da ülke genelinde akaryakıt sıkıntısı yaşatabileceği belirtildi.

Nijerya Çalışma ve İstihdam Bakanı Muhammed Maigari Dingyadi, yaptığı yazılı açıklamada, sendika ve rafineriyi işleten Dangote Grubunu uzlaşma toplantısına davet ettiklerini belirterek, grevin askıya alınmasını istedi.

Dingyadi, "Bu kritik sektörde barışa şans verilmesini rica ediyorum. Konu tüm tarafların memnuniyetiyle çözülene kadar hükümet olarak arabuluculuk yapacağız." ifadelerini kullandı.

CNG ile çalışan kamyon şoförlerinin NUPENG'e bağlı olmaması ve bu kişilerin devreye girmesiyle sendika üyesi çok sayıda tanker şoförünün işsiz kalması bekleniyor.

Uzmanlar ise anlaşmazlığın kısa sürede çözülmemesi halinde ülke genelinde akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.