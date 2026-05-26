Haberler

Nijerya'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Ekonomik zorluklar ve artan maliyetlere rağmen vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirmek için kurbanlık almaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında yoğunluk arttı.

Başkent Abuja'ya yakın konumuyla ülkenin önemli hayvan ticaret merkezlerinden biri olarak bilinen Nasarawa eyaletindeki Maaliya Hayvan Pazarı'nda, farklı eyaletlerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar satışa sunuluyor.

Kurban Bayramı öncesi sabahın erken saatlerinden itibaren hareketliliğin yaşandığı pazarda, alıcılarla satıcılar arasında sıkı pazarlıklar dikkati çekiyor.

Hayvan tüccarlarından İbrahim Yusuf, AA muhabirine, bu yıl ekonomik şartlara rağmen pazarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yusuf, yem fiyatları ve ulaşım maliyetlerindeki artış nedeniyle kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğini belirterek, "Yakıt fiyatları arttığı için hayvanları uzak bölgelerden getirmek daha maliyetli oldu. Buna rağmen insanlar kurbanlık almak için pazara geliyor." dedi.

Pazarda özellikle koç ve keçilere talebin fazla olduğunu aktaran Yusuf, kurbanlık hayvanların büyüklüğüne göre 150 bin (110 dolar) ila 800 bin nairadan (585 dolar) satıldığını kaydetti.

Muhammed Garba da bayram hazırlıkları için pazara geldiklerini, fiyatların yüksek olmasına rağmen vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmeye çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Adam Abu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

Ateşkesi ihlal edip operasyona başladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Okan Yalabık'ın son hali, Elon Musk'a benzetildi

Ünlü Türk oyuncunun şaşırtan değişimi! Elon Musk'a benzettiler
Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık

Süper Lig devinde kıyım: 11 ayrılık
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı

Bunu yapan bir bakan! Yılanı çıplak elleriyle yakaladı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar

Bu nasıl turizm cenneti? Tek bir lahmacuna servet istiyorlar