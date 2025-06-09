Nijerya'da Kaçak Petrol Tesislerine Operasyon: 27 Tesis Kapatıldı

Nijerya'da Kaçak Petrol Tesislerine Operasyon: 27 Tesis Kapatıldı
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Nijerya, Nijer Deltası'nda düzenlenen operasyonlarla 27 kaçak petrol rafinasyon tesisini kapatırken, 161 bin litre petrol ürününe de el konuldu. Ülkede petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle büyük ekonomik zararlar oluştu.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 27 tesisin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun son iki haftada ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danjuma, operasyonlarda 27 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını, yaklaşık 161 bin litre petrol ürününe el konulduğunu kaydederek, 43 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını ifade etti.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinde 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilen 37 milyar varil petrol rezervleri, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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