Haberler

Nijerya'da eski Adalet Bakanı Malami'ye yönelik "terörün finansmanı" suçlaması düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'da eski Adalet Bakanı Abubakar Malami ve oğlu Abdulaziz Malami'ye yönelik terörün finansmanı suçlaması geri çekildi. Mahkeme, sanıkların suçsuz olduğuna hükmederek kefaletle serbest bırakmalarına karar verdi. Davanın devamında, Malami'nin yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla da yargılandığı belirtildi.

Nijerya'da eski Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami ile oğlu Abdulaziz Malami'ye yöneltilen "terörün finansmanı" suçlaması geri çekildi.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede Malami ve oğluna yöneltilen terörün finansmanı suçlamalarına ilişkin dava görüldü.

Savcılık ekibi, davanın silah ve mühimmatın yasa dışı bulundurulmasına ilişkin yeni bir iddianameyle sürdürüleceğini bildirdi.

Söz konusu silah ve fişeklerin, Kebbi eyaletine bağlı Birnin Kebbi'de Malami'ye ait konutta ele geçirildiği belirtildi.

Mahkeme, Malami ile oğlunun suçsuz olduklarına hükmetti.

Davaya bakan Yargıç Joyce Abdulmalik, sanıkların daha önce belirlenen kefalet şartlarıyla serbest kalmasına karar verdi.

Buna göre, her iki sanık için 500 milyon naira kefalet bedeli geçerli olacak, seyahat belgeleri ise mahkemede tutulacak.

Davanın 26 Mayıs'ta görülmesine devam edilecek.

Başka bir davada da yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor

Daha önce aynı mahkemede görülen davada, Malami ve oğlu hakkında "Terörizmin Önlenmesi ve Yasaklanması Yasası" kapsamında terörün finansmanı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamaları yöneltilmişti.

Suçlamalarda, Malami'nin görevde bulunduğu dönemde, bazı terör finansmanı şüphelilerinin yargılanmasını engellediği iddia edilmişti.

Malami, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonunca açılan ayrı bir davada da yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

