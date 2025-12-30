Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Adalet Bakanı Malami'nin kefalet başvurusu reddedildi

Nijerya'da Federal Yüksek Mahkeme, eski Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami'nin, kara para aklama suçlamasıyla açılan dava kapsamında yaptığı kefalet başvurusunu reddetti.

Başkent Abuja'da görülen duruşmada Yargıç Emeka Nwite, savcılığın kefalet talebine yazılı olarak yanıt verilmesi gerektiğini belirtti. Nwite, Malami'nin kefalet başvurusunu reddederek, başkentteki Kuje Cezaevi'ne gönderilmesine hükmetti.

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Malami'nin Abuja'nın yanı sıra Kebbi ve Kano eyaletlerinde bulunan taşınmazların yasa dışı gelirlerle satın alındığını gizlemek amacıyla komplo kurduğunu öne sürüyor.

Savcılığa göre Malami, banka hesapları üzerinden milyarlarca nairalık para transferi yaparak bu fonları lüks konut ve ticari mülk alımlarında kullandı.