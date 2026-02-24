Haberler

NÖHÜ'de öğrencilere "IBAN kiralama" dolandırıcılığı anlatıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde, öğrencilerine 'IBAN kiralama' dolandırıcılığı hakkında eğitim verildi. Savcılar, hakimler ve güvenlik ekiplerinin katıldığı programda, siber dolandırıcılık yöntemleri ve güvenlik önlemleri ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü öncülüğünde savcılar, hakimler, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin katılımıyla bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere, siber dolandırıcılık yöntemleri, dijital güvenlik, kişisel verilerin korunması ve IBAN kiralama suçunun hukuki, ekonomik ve toplumsal boyutları anlatıldı.

Programda öğrencilere, karşılaşabilecekleri siber tehditlere karşı alabilecekleri önlemler, şüpheli durumlarda başvurabilecekleri kurum ile güvenli dijital davranış alışkanlıkları konusunda bilgi verildi.

