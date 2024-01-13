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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Hasan Uslu, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı. Uslu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 kategorideki 147 fotoğraf arasından oylama yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Uslu, makamında, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 kategorideki 147 fotoğraf arasından oylama yaptı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafını seçen Uslu, "Gazze-Kanıt"ta ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" adlı karesini oyladı.

Rektör Uslu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "'Eksi'de operasyon", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini tercih etti.

Uslu, Anadolu Ajansının tarafsız ve ilkeli yayıncılıkta öncü olduğunu belirterek, "Özellikle yaşama dokunan fotoğrafları seçtim. Umuyorum ki seçtiğim fotoğraflardan biri birinci olur." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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