Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni dönem öğrenci hizmetlerini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere yönelik hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması amacıyla toplantı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Yüksel Dorul başkanlığında Genç Ofis'te gerçekleştirilen toplantıda, birimler bir araya geldi.

Toplantıda, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların planlanması, birimlerarası işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni dönemde uygulanabilecek ortak projeler ele alındı.

Öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların sahadaki uygulamalarının da ele alındığı toplantıda, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin planlamalar yapıldı.

Kaynak: AA