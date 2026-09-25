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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni dönem öğrenci hizmetlerini görüştü

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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni dönem öğrenci hizmetlerini görüştü
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni dönemde öğrenci hizmetlerinin koordinasyonu için toplantı düzenledi. İl Müdürü Yüksel Dorul başkanlığında Gen Ofis'te yapılan toplantıda birimler, ihtiyaçlar, işbirliği ve ortak projeleri ele aldı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere yönelik hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması amacıyla toplantı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Yüksel Dorul başkanlığında Genç Ofis'te gerçekleştirilen toplantıda, birimler bir araya geldi.

Toplantıda, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların planlanması, birimlerarası işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni dönemde uygulanabilecek ortak projeler ele alındı.

Öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların sahadaki uygulamalarının da ele alındığı toplantıda, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin planlamalar yapıldı.

Kaynak: AA
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