Niğde'deki Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tarıma Can Suğu Oluyor

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan fabrikaların atık suları bölge tarımına can suyu oluyor.

Niğde OSB'de barajlarda kirliliğin önüne geçilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla 2004'te 2 bin metreküp su arıtma kapasiteli ve bir üniteli arıtma tesisi kuruldu.

Zamanla ünite sayısı artarak 8'e çıkan tesiste, geçen yıl 1,5 milyon metreküp atık su arıtıldı. Bu yıl 8 üniteyle yaklaşık 20 milyon metreküp atık suyun arıtılarak tarımda kullanılması hedefleniyor.

Enerjisinin bir kısmı güneş santralinden (GES) bir kısmı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanan tesiste, yüzde 98 arıtma verimliliği sağlanıyor.

"50 bin kişinin atık suyunu arıtabilecek tesisimiz var"

Niğde OSB Müdürü Mahmut Peşin, AA muhabirine, fabrika atıkları için kurdukları tesisin tarıma da destek sağladığını söyledi.

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin tam kapasiteyle faaliyette olduğunu anlatan Peşin, şöyle konuştu:

"Tesise gelen günlük yaklaşık 5 bin ton atık suyu, içme suyuna yakın kapasitede arıtılarak hemen alt noktamızda bulunan Akkaya Barajı'na deşarj etmekteyiz. Kurduğumuz İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin bize maliyeti yaklaşık 4,5 milyon avro. Yıllık 1,5 milyon metreküp suyu arıtarak tarımda kullanılmak üzere Akkaya Barajı'na deşarj ediyoruz. Niğde Organize Sanayi Bölgesi yeşil bir OSB'dir. Yeşil OSB Sertifikasyonu kapsamında şu anda tüm işlemlerimiz tamamlandı. Yerleşik alanlara yakın olmamız nedeniyle bölgemizde daha çevreci yatırımlara yer veriyoruz. Atığıyla, kokusuyla ve gürültüsüyle tehlike oluşturabilecek hiçbir yatırıma yer vermiyoruz. 50 bin kişinin atık suyunu arıtabilecek tesisimiz var."

Peşin, tesisin her biri 1000 metreküp ve bağımsız çalışabilecek şekliyle 8 üniteden oluştuğunu ifade etti.

Atık suların çeşitli havuzlarda işlem gördüğüne dikkati çeken Peşin, "Atık sular, bakteriler sayesinde herhangi bir kimyasal kullanmadan arıtılarak tarıma kazandırılmaktadır. Çocuklarımıza daha temiz bir çevre bırakabilmek ve fabrikalardan çıkan atık suları arıtarak doğaya daha temiz halde bırakmak, su kıtlığı yaşadığımız bu günlerde tarımı desteklemek ve çevreyi korumak adına İleri Biyolojik Atık ve Arıtma Tesisimizi yaptık." dedi.

Tesisin enerji maliyeti GES ve bakanlıktan karşılanıyor

Peşin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tesisi anlık olarak denetlediğini belirterek, bakanlığa sürekli veri aktarıldığını söyledi.

Tesisin enerji ihtiyacının bir kısmını OSB'de kurulan GES'ten karşıladıklarını da anlatan Peşin, şunları kaydetti:

"Arıtma tesisimizde minimum maliyetlere indirebilmek adına kendimizin kurduğu GES'ten enerji ihtiyacının bir kısmının karşılıyoruz. Atık su arıtma tesisimizin işletme maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan enerji maliyetinin yüzde 50'ye yakınını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teşvik olarak bize bir yıl sonra iade etmekte. Kalan kısmını da yenilenebilir enerji kaynağımız olan GES'ten karşılamaktayız."