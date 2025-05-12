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Niğde'de Sosyal Güvenlik Haftası Kutlandı

Niğde'de Sosyal Güvenlik Haftası Kutlandı
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Niğde'de, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle düzenlenen törende SGK İl Müdürü Eray Buz, güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin önemine vurgu yaptı. Kayıt dışı istihdama dikkat çekti.

Niğde'de, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende SGK İl Müdürü Eray Buz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Buz, güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin, güçlü bir toplumun temel taşı olduğunu ifade etti.

Buz, SGK'nın uluslararası standartların üzerinde hizmet sunan, model alınan, öncü ve saygın bir kurum olma vizyonunu taşıdığını belirtti.

Sosyal Güvenlik Haftası'nın bu yılki ana teması olan kayıt dışı istihdam konusuna da değinen Buz, toplumun her kesiminden sigortalı çalışmaya destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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