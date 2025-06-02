Niğde'de Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı

Niğde'de Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı
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Niğde'de Kurban Bayramı öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, market ve şarküterilerde gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerini, saklama koşullarını ve hijyen standartlarını denetledi.

Niğde'de Kurban Bayramı öncesi market, şarküteri ve tatlı imalathanelerinde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda kontrol ekipleri, market, şarküteri ve tatlı imalatı yapan işletmeleri denetledi.

Ekipler, satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Ürünlerin saklama ve satış koşullarını inceleyen ekipler, et ve et ürünlerinin bulunduğu işletmelerde kıyma makinesi ve ekipmanların temizliği ile soğuk hava depoları ve dolaplarda derece ölçümü yaptı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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