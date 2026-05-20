Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Aksaray kara yolu Obruk mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyetinde bir araçta arama yaptı.

Aramada, 3 kilo 250 gram tütün, 3 bin 100 paket kaçak sigara, 171 kilogram nargile tütünü, 1544 paket ısıtılmış tütün mamulü, 2 bin 492 güneş gözlüğü, 24 kaçak ayakkabı, 90 anahtar, 8 çanta, 2 bin 950 gıda maddesi ele geçirildi.

Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.