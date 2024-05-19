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Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşlar, Derbent Kavşağı'nda toplanarak Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü. Niğde Belediyesi tarafından havai fişek gösterisi sunuldu. Programa Niğde Valisi, Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve vatandaşlar katıldı.

Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Derbent Kavşağı'nda toplandı.

Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Niğde Belediyesince burada havai fişek gösterisi sunuldu.

Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Akyor, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Belediyesi Ömer Halisdemir Jandarma Derbent Gençlik Niğde Spor Politika Güncel Haberler

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