Niğde'de Dağcılar, Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin Emler Zirvesi'ne Tırmandı
Niğde'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla 102 dağcı, Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı. Niğde Valisi Cahit Çelik'in de katıldığı etkinlikte, dağcılar zirvede Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Sokullupınar Kamp Alanı'na farklı illerden gelip kamp kuran 102 dağcı, sabah 04.00'te tırmanışa geçerek, öğle vakti Emler Zirvesi'ne ulaştı.
Niğde Valisi Cahit Çelik de dağcılara eşlik ederek Emler Zirvesi'ne tırmandı
Dağcılar zirvede Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal marşı okudu.
Zirvede bir süre dinlenen dağcılar daha sonra kamp alanına döndü.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel