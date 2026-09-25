Niğde'de 5 tarımsal sulama projesi için KOP'tan 89,7 milyon lira ödenek tahsis edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Niğde'de tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilecek 5 proje için Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından toplam 89,7 milyon lira ödenek tahsis edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Nedim Akmeşe ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu projelere ilişkin protokolü imzaladı.

Bu kapsamda Ulukışla ve Çamardı ilçeleri ile Kavlaktepe, Hasaköy ve Hacıbeyli köylerinde projeler hayata geçirilecek.

Toplam 89,7 milyon lira ödenek tahsis edilen projelerle, tarımsal sulamada su kayıplarının azaltılması, sulama verimliliğinin artırılması, su kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir kullanılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akmeşe, projelerin kentin tarımsal altyapısının güçlendirilmesine ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve emeği geçenlere teşekkür eden Akmeşe, "İmzaladığımız protokollerin Niğde'mize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA