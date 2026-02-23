Haberler

Niğde'de 37. Vergi Haftası kutlandı

Niğde'de 37. Vergi Haftası kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Niğde İl Defterdarı İshan Mintaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene birçok yerel temsilci katıldı.

Niğde'de 37. Vergi Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Niğde İl Defterdarı İshan Mintaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Niğde Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Demirdilek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil ile Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle şoke oldular
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var

Kamera karşına geçip isyan etti: Ramazan davulcuları artık bitmeli
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle şoke oldular
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz