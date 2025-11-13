Niğde Belediyesi'nden Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Tarih Uyarısı

Niğde Belediyesi, 2025 yılı emlak vergilerinin ikinci taksit ödemeleri için son tarihin yaklaştığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, mükelleflerin herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları için son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğu belirtildi.

Vergi mükelleflerinin gecikme faizi ve benzeri yaptırımlardan etkilenmemeleri için ödemelerini belirtilen tarihe kadar yapmalarının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlar ödemelerini hizmet binasındaki vezneler veya belediyenin resmi mobil uygulaması ile www.nigde.bel.tr internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak yapabilecek. Ödeme süreçleri veya vergiler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 51 01 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecekler." ifadelerine yer verildi.