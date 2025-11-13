Haberler

Niğde Belediyesi'nden Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Tarih Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediyesi, 2025 yılı emlak vergilerinin ikinci taksit ödemeleri için son tarih olan 30 Kasım'ı duyurdu. Mükelleflerin gecikme faizi ve cezai işlemlerle karşılaşmamaları için ödemelerini bu tarihe kadar yapmaları gerektiği belirtildi.

Niğde Belediyesi, 2025 yılı emlak vergilerinin ikinci taksit ödemeleri için son tarihin yaklaştığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, mükelleflerin herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları için son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğu belirtildi.

Vergi mükelleflerinin gecikme faizi ve benzeri yaptırımlardan etkilenmemeleri için ödemelerini belirtilen tarihe kadar yapmalarının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlar ödemelerini hizmet binasındaki vezneler veya belediyenin resmi mobil uygulaması ile www.nigde.bel.tr internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak yapabilecek. Ödeme süreçleri veya vergiler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 51 01 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecekler." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.