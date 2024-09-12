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Niğde Belediyesi Her Apartmana Hidrofor ve Su Deposu Projesiyle Su Tasarrufu Sağlayacak

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Niğde Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla Her Apartmana Hidrofor ve Su Deposu Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje ile suyun tasarruflu kullanılması ve su kesintilerinden etkilenmemesi hedefleniyor.

Niğde Belediyesi, su kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesine yönelik "Her Apartmana Hidrofor ve Su Deposu Projesi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle suyun tasarruflu kullanılması ve vatandaşların yaşanabilecek su kesintilerinden etkilenmemesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, küresel sorunlar ve kuraklık nedeniyle dünyada ve Türkiye'de gelecekte yaşanacak en büyük sorunların başında su sorununun geldiğini belirtti.

Niğde Belediyesi olarak kentin bu sorundan en az etkilenmesine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"İçme suyu şebekelerinin önemli bir bölümünü yeniledik. Projemizle ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Niğde'de hidrofor ve su deposu olmayan apartman kalmasın istiyoruz. Su deposu ve hidrofor olmadığı zaman apartmanlarımızda yüksek katlara suyun çıkması için basıncı artırmak zorunda kalıyoruz ve basınç arttığı zaman da yer altındaki borularda patlak meydana gelebiliyor. Bunu fark etmeden o kadar emekle yer altından çıkartılan su tekrar yerin altında kaybolup gidiyor ve ziyan oluyor. Vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması önemli. Tasarruf etmediğimiz sürece ne yaparsak yapalım su sorunuyla karşılaşacağız gibi gözüküyor."

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel

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