Niğde Belediye Başkanı Özdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Yaptı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özdemir, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber"de ise Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" adlı karesine oy veren Özdemir, "Günlük Hayat"ta Hakan Nural'ın "Suda yürüyenler" ile "Spor"da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını seçti.

Özdemir, AA'nın 5 kategorideki "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptığını söyledi.

Seçkide çok güzel fotoğrafların bulunduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Fotoğrafları seçmekte zorlandım. Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum, fotoğrafları çeken arkadaşları da tebrik ediyorum. Bütün kareler bir birinden güzel ama en başta Anadolu Ajansının tarafsız bir şekilde, dünyadan böyle güzel kareleri sunması bizi çok etkiledi. İnşallah önümüzdeki yıl acı içeren hiçbir fotoğraf olmaz, güzel fotoğraflar arasından seçmek durumunda kalırız. Anadolu Ajansına dünyada olan olayları, tarafsız bir şekilde bizlere anlattığı için de teşekkür ediyorum."