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Nijer'in başkenti Niamey'de, yaklaşık 9,6 milyar dolarlık yatırım taahhüdü ve anlaşması hedeflenen 1. Uluslararası Nijer Yatırım Forumu başladı.

Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen forum, Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani'yi temsilen Başbakan Ali Mahamane Lamine Zeine'nin başkanlık ettiği törenle açıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) desteğiyle düzenlenen forumu, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Nijer Özel Sektör Yatırımlarını ve Stratejik Projeleri Teşvik Ajansı (ANPIPS) organize ediyor.

Forumda, 5 trilyon 500 milyar CFA (9,6 milyar dolar) tutarında yatırım taahhüdü alınması ve anlaşma yapılması hedefleniyor.

Türkiye dahil 37'den fazla ülkeden katılımın olduğu forumda tarım, madencilik, enerji, ulaştırma ve dijital teknolojilerin de yer aldığı 13 sektörden 50 proje tanıtılacak.

Doğal gaz, çeltik işleme ve demir yolu projeleri gündemde

Forumda 28 öncelikli proje sunulacak. Bu projeler arasındaki Agadem Doğal Gaz Geliştirme Programı, doğal gaz boru hattı inşasını ve 300 megavat kapasiteli elektrik santrali kurulmasını öngörüyor.

Nijer'in çeltik işleme kapasitesini artırmak için yeni tesisler kurulması ve mevcut tesislerin yenilenmesi de yatırımcılara sunulan önemli projeler arasında yer alıyor.

Niamey ile Dosso arasında planlanan 140 kilometrelik demir yolu hattının, Nijer, Burkina Faso ve Mali'nin başkentlerini birbirine bağlayacak Niamey-Vagadugu-Bamako koridoruna dahil edilmesi hedefleniyor.

Forumda yatırım politikaları ve finansman seçeneklerinin ele alınacağı oturumların yanı sıra şirketler ve kamu kurumları arasında iş görüşmeleri ve hükümetler arası toplantılar da yapılacak.

Katılımcılar, forumun son gününde aralarında 250 hektarlık bir sanayi alanı kurulması planlanan Yaware Özel Ekonomik Bölgesi'nin de bulunduğu yatırım sahalarını ziyaret edecek.

Forum 26 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA