New York Valisi Hochul, sigorta fiyatlarıyla ilgili açıklaması için Türk işletmesini tercih etti

NEW New York Valisi Kathy Hochul, araba sigortalarının son zamanlarda çok fazla artması kapsamında yapacağı basın açıklaması için Türk işletmeci İbrahim Duman'ın iş yerini tercih etti.

Vali Hochul, araba sigortaları başta olmak üzere, yaşam maliyetlerinin çok artmasını önlemek amacıyla Long Island bölgesinde araba bakım ve tamir hizmeti veren bir Türk işletmecinin mekanına misafir oldu ve basın açıklamasında bulundu.

Türk ailenin iş yerinden New Yorklulara seslenen Hochul, son yıllarda araba sigorta fiyatlarının katlanarak yükseldiğini, sigorta şirketlerinin bu artışla ilgili olarak kaza oranlarındaki artışı öne sürdüklerini söyledi.

Vali Hochul, sigorta fiyatlarının artışındaki asıl sebeplerden birinin ise "sahte kazalarla" sigorta şirketlerinden para alan dolandırıcılar olduğuna dikkat çekti.

Türk-Amerikan toplumunun aktif üyelerinden olan girişimci İbrahim Duman'ın ardından bir konuşma yapan oğlu Mert Duman da Hochul'un çabalarını destekleyerek, söz konusu fiyat artışlarının çalışanlar ve küçük işletmeler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Basın açıklamasının sonunda Vali Hochul, Duman ailesi ve işletmenin çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve kendisine sunulan plaketi kabul etti.

ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda Long Island ziyaretine değinen New York Valisi, "Günü Long Island'da yaşlılarla, küçük işletme sahipleriyle ve ailelerle konuşarak geçirdim. Yaptığım tüm görüşmeler tek bir noktaya geri döndü: Fiyatlar çok yüksek." ifadelerini kullandı.