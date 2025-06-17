Nevşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın

Nevşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın
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Nevşehir'de Lale Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Nevşehir'de sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Lale Sanayi Sitesi 3. Blok'ta endüstriyel mutfak dolaplarının üretildiği bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.

İş yeri sahibi Fevzi Bayram, gazetecilere, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirterek, "Dükkandan çıktıktan 10 dakika sonra 'yangın var' diye komşularımız aradı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sadece maddi hasarla atlattığımız için şükürler olsun." dedi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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