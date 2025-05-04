Nevşehir'de Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Sırasında Kavga: 3 Gözaltı
Nevşehir'de bir kafede Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izleyen taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Nevşehir'de bir kafede, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini izleyen taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
2000 Evler Mahallesi TOKİ Ticaret İş Merkezi'ndeki kafede Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasını izleyen taraftarlar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen K.E. (22), O.Ç. (26) ve A.S'yi (22) gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel