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Nevşehir'de besicilere damızlık koç dağıtıldı

Nevşehir'de besicilere damızlık koç dağıtıldı
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Nevşehir'de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla 100 baş Kangal Akkaraman ırkı damızlık koç, besicilere dağıtıldı. Vali Kök, üretim kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Nevşehir'de, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 100 baş Kangal Akkaraman ırkı damızlık koç dağıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğinde Nevşehir Hayvan Pazarı'nda düzenlenen programda besicilere 100 baş Kangal Akkaraman ırkı damızlık koç dağıtımı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Hüseyin Kök, hayvancılıkta ıslah çalışmalarının desteklenmesi, üretici gelirlerinin artırılması, damızlık ihtiyacının karşılanması ve üretim kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti

Hayvansal üretimin önemli unsurlarından küçükbaş hayvancılığın kırsal kalkınmaya ve bölge ekonomisinin güçlenmesine katkı sağladığını kaydeden Kök, dağıtılan damızlık koçların üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmanın ardından 100 baş damızlık koç besicilere teslim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vekili Hüseyin Çam, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Naci Feralan, İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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