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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Sanayi Esnafı ile Buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Sanayi Esnafı ile Buluştu
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sanayi esnafı ile bir araya gelerek belediye çalışmalarını ve projelerini anlattı, soruları yanıtladı. Ayrıca, trafik ekipleri şehirler arası otobüsleri denetledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sanayi esnafı ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, esnafı ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.

Lale Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde esnafla bir araya gelen Arı, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

Arı, esnafın sorularını da yanıtladı.

Trafik ekipleri şehirler arası yolcu taşıyan otobüsleri denetledi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetledi.

Nevşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen uygulamada, sürücülerinin belgeleri incelenerek, araçlar kontrol edildi.

Ekipler, yolculara araç içerisinde uyulması gerek kurallarla emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.???????

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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