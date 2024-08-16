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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Genç Sporcuları Ödüllendirdi

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çeşitli turnuvalarda derece elde eden Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ödüllendirdi. Başkan Arı, sporculara desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, katıldıkları çeşitli turnuvalarda derece elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Arı, su topu, halter, tırmanış branşlarında katıldıkları çeşitli yarışmalarda başarı elde eden sporcu ve antrenörlerini makamında ağırladı.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Arı, gençlere her alanda destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Azimle çaba harcayıp başarı gösteren sporcuları ödüllendirmenin kendileri için de gurur kaynağı olduğunu dile getiren Arı, "Sporcularımızı tebrik ediyorum. Kulübümüzün elde ettiği başarılar, disiplin, özveri ve takım ruhunun birer göstergesidir. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası platformlarda kazandıkları madalyalar ve ödüller, bu gayretin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Her birinizin, spor alanındaki başarılarıyla örnek teşkil ettiğinizi ve gelecekte daha büyük başarılara imza atacağınıza olan inancımı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Başkan Arı, sporcu ve antrenörlere hediyelerini verdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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