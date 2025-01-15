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Nevşehir Başsavcısı Karakoca, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Nevşehir Başsavcısı Karakoca, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde çekilen fotoğraflara oy vererek düşüncelerini paylaştı ve özgürlük arayışının önemine vurgu yaptı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karakoca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz", "Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken", fotoğraflarını tercih eden Karakoca, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Danien Ceng'in "Yürüyüş yolu" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci" fotoğrafını seçen Karakoca, "Spor" kategorisinde ise tercihini Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı karesinden yana kullandı.

Karakoca, fotoğrafları beğendiğini belirterek, özellikle "Gol sevinci" adlı karenin ilgisini çektiğini söyledi.

Bu sevincin yalnızca el hareketi olmadığını, binlerce yıllık kimliğin özgürlük arayışı ve kültürel hafızanın sessiz çığlığı olduğunu vurgulayan Karakoca, şunları kaydetti:

"Bozkurt, doğduğu topraklardan asırlar boyu esareti reddeden, boyun eğmeyen ve bağımsızlık ateşini taşıyan bir milletin kadim sembolüdür. Bir jestin böylesine güçlü olabilmesi yalnızca geçmişi temsil etmesinden değil bugüne ve geleceğe ilham vermesinden gelir. Bu karede yalnızca bir futbolcunun zaferini değil, köklerinden güç alarak onurla duruş sergileyen bir ruhun ifadesini görüyoruz. Belki de en ironik olanı özgürlük ifade hakkı ve kültürel çeşitlilik konusunda ders verenlerin, kadim bir simgeyi anlamaktan bu denli uzak olmalardır. Çünkü semboller tarihi bilmeyenlerin korkusu, geçmişi tanıyanların ise gururudur."

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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