Netanyahu ile KDC lideri ekonomik ve güvenlik iş birliğini görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile iki ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik ilişkilerini güçlendirme konusunu ele aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu, ülkeyi ziyaret eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile bir araya geldi.

Netanyahu ile Tshisekedi'nin görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabık kaldığı ileri sürüldü.

Netanyahu, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiklerini ve KDC Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin buna katkı sağlayacağını söyledi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, KDC Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner ile görüştüğünü bildirdi.

Saar, "iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail'in güvenlik zorlukları, KDC-Ruanda anlaşmasının uygulanması, diğer bölgesel ve uluslararası meseleler üzerine geniş kapsamlı bir görüşme yaptıklarını" kaydetti.

Kaynak: AA