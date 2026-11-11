Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nepal Dışişleri Bakanı Khanal, iklim fonlarındaki gecikmeye 'haklı gerekçe yok' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal Dışişleri Bakanı Khanal, COP31'de iklim fonlarının ülkesine ulaşmasındaki gecikmelerin haklı gerekçesi olmadığını söyledi. Khanal, ağustostaki sel sonrası yeniden inşa için yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

VAKKAS DOGANTEKIN/NECVA SEVINC - Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, iklim felaketlerine yönelik fonların ülkesine ulaştırılmasındaki gecikmelerin "hiçbir haklı gerekçesi olmadığını" belirtti.

Khanal, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde AA muhabirine konuştu.

Ülkesinin ağustosta yaşadığı sel felaketinin ardından Nepal için geçici bir fon tahsis edilmesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Khanal, fon aktarılması için geçici onay süreçlerinin ise "aylarca gecikebileceğini" dile getirdi.

Tahsis edilen kaynağı "tarihi bir adım" olarak nitelendiren Khanal, kararın felaketten yaklaşık iki ay sonra alındığını ve Nepal'in söz konusu fonu alabilmesi için "daha pek çok prosedürün tamamlanması gerektiğini" belirtti.

İklim felaketlerine yönelik fonların ülkesine ulaştırılmasındaki gecikmelerin "hiçbir haklı gerekçesi olmadığını" vurgulayan Khanal, bu durumun, felaketten etkilenen toplulukları yardıma muhtaç halde bekleteceğini ifade etti.

Khanal, "Felaketlerin hemen ardından yeniden inşa çalışmaları yürütmek ve acil yardım sağlamak için kaynaklara ihtiyacımız var." dedi.

Felaketten etkilenen toplulukların "uzun onay süreçlerine mahkum edilmemesi" gerektiğinin altını çizen Khanal, finansal mekanizmaların "felaketlerin hemen ardından yardım sağlayabilecek şekilde oluşturulması" çağrısında bulundu.

"Yeniden inşa için yaklaşık 5 milyar dolar"

Sel felaketinin yol açtığı maddi hasara karşı yeniden inşa çalışmaları için finansmana ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Khanal, "(Ağustostaki sel felaketi sonrası) Yeniden inşa için yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyacımız var ancak gelecekte yaşanabilecek benzer felaketler için de ilave kaynaklara gereksinim duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Khanal, Nepal ile komşu ülkelerdeki dağlık bölgelerde yaşayan topluluklara yönelik benzer felaket riskinin halen yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Dağlık bölgelerde küresel ısınmayı ve sonuçlarını teknik düzeyli araştırmak için ülkesinin "daha fazla tanınma, teknik yardım ve destek" beklediğini söyleyen Khanal, dağlık bölgelerdeki bu toplulukları gelecekteki afetlere hazırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sel felaketi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda köprü yıkılmış, yollar hasar görmüş ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterler sevk edilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, seli bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, ekimdeki açıklamasında, 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle Nepal'in toparlanması için 4,8 milyar dolara ihtiyaç olduğunu, şu ana kadar sadece 24,5 milyon dolar toplandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
Yapıcıoğlu'ndan COP31'de 'vahşi kapitalizm' çıkışı! 'Suçu ineklere atmak kurnazlıktır'

HÜDA PAR liderinden "vahşi kapitalizm" çıkışı! "Kurnazlığı" ifşa etti
Antalya'daki COP31'de sanatçı ve sporcular liderlere somut adım çağrısı yaptı

Dünyanın gözü Antalya'dayken ünlü isimler ses yükseltti: Acil...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 'COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31'de duyurdu! 11 Kasım milli gün ilan edildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan ile buluşan Şahbaz Şerif'ten Guterres'e yanıt: Biz kardeşiz

"Sizi birlikte görmek harika" sözüne Şahbaz Şerif'ten bomba yanıt
Epstein mağduru manken konuştu: Ajansım beni 18 yaşında Epstein'in evine gönderdi

18 yaşında Epstein'in evine gönderildi! Faturayı ortaya koydu
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif21

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber

Geri mi dönüyor? Milyonların beklediği haber geldi
Tır sürücüsü sese uyandı! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an12

Tartışma yaratan kare!

Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!41

Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!