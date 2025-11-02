Haberler

Nebiyan Dağı'nda Sonbahar Renkleri

Güncelleme:
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan Nebiyan Dağı, sonbaharın gelişiyle renk değiştiren ağaçları ve sarı yaprak örtüsüyle göz kamaştırıyor. Doğa sporlarına ev sahipliği yapan bu bölge, fotoğraf meraklıları için de önemli bir destinasyon haline geldi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda güz renkleri doğaya hakim oldu.

Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı'nda sonbaharın gelişiyle ağaçlar renk değiştirdi.

Gürgenlerin yoğun olduğu 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'nı fındık bahçeleri sararken, ağaçlardan dökülen yapraklar, yüzeyde sarı bir örtü oluşturdu.

Birçok doğa sporuna da ev sahipliği yapan Nebiyan Dağı, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Bölgede sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu Nebiyan, dronla görüntülendi.

