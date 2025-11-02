Nebiyan Dağı'nda Sonbahar Renkleri

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda güz renkleri doğaya hakim oldu.

Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı'nda sonbaharın gelişiyle ağaçlar renk değiştirdi.

Gürgenlerin yoğun olduğu 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'nı fındık bahçeleri sararken, ağaçlardan dökülen yapraklar, yüzeyde sarı bir örtü oluşturdu.

Birçok doğa sporuna da ev sahipliği yapan Nebiyan Dağı, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Bölgede sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu Nebiyan, dronla görüntülendi.