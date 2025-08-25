NBA Efsanelerinin İmzası Taşıyan Spor Kartı 12,9 Milyon Dolara Satıldı

ABD'deki bir müzayedede, Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın imzalarını taşıyan basketbol kartı, 12,9 milyon dolara alıcı bularak tarihin en pahalı spor kartı oldu. Bu satış, önceki rekoru geride bıraktı.

ABD'de düzenlenen müzayedede, NBA efsaneleri Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın imzalarını taşıyan basketbol kartı 12,9 milyon dolara alıcı bularak tüm zamanların en pahalı spor kartı oldu.

Müzayede evi Heritage Auctions, nadir bulunan ve her birinde oyuncu imzaları olan basketbol kartlarını ve bazı eşyaları satışa çıkardı.

Açık artırmada, NBA efsaneleri Jordan ve Bryant'ın imzasının bulunduğu kart 12,9 milyon dolara alıcı bularak, tüm zamanların en pahalı spor kartı oldu.

Satış, daha önce 2022'de 12,6 milyon dolara satılan 1952 Topps Mickey Mantle kartının rekorunu geride bıraktı.

Kartın Jordan ve Bryant'ın portrelerini, imzalarını ve forma logo parçalarını içerdiği, ayrıca Jordan'a ait forma parçasının özel altın varyant olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
