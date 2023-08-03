KERİM UĞUR

Katıldığı televizyon programı sonrası dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in tedavisi devam ediyor. Rahatsızlığı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Engin, "Çok daha iyiyim. Kısa bir tedavi sürecinin ardından tekrar bir arada olacağız. Sevgi ve saygılarımla, sağlıcakla kalın" dedi.

Katıldığı televizyon programı sonrası dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in tedavisi devam ediyor. Olayın ardından ilk olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Başkan Ali Engin, İzmir'de bulunan bir özel hastaneye sevk ettirildi.

Tedavisi sevk edildiği özel hastanede süren ve bilincinin açık olduğu belirtilen Başkan Ali Engin'in yakınları ve doktorlarıyla konuşabildiği belirtilerek tetkiklerinin devam ettiğine dikkat çekildi.

"ÇOK DAHA İYİYİM…"

Başkan Ali Engin, bugün sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Engin açıklamasında "Geçirdiğim ani rahatsızlık sebebiyle hastaneye kadar gelen, arayan soran, mesaj gönderen; yakın ilgi, alakasını ve dualarını bir an olsun bile esirgemeyen, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcılarımıza, İzmir Valimize, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize, tedavi sürecim boyunca hep yanımızda olan Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur'a, İlçe Belediye Başkanlarımıza, İzmir İl Emniyet Müdürümüze, Kaymakamlarımıza, Partimizin İl ve İlçe Örgütüne, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Başkanları ile temsilcilerine, İl Sağlık Müdürümüze, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Personeline, bürokratlarımıza, Ege'de Son Söz İmtiyaz Sahibi Fatih Yapar'a, basın mensuplarımıza, Belediyemizde birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarıma, tüm değerli dostlarımıza ve çok kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok daha iyiyim. Kısa bir tedavi sürecinin ardından tekrar bir arada olacağız. Sevgi ve saygılarımla, sağlıcakla kalın..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'i hastanede ziyaret etti. Engin'in son durumu hakkında bilgi veren Aslanoğlu, ziyareti sırasında daha öncede Engin'in ailesiyle görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak Engin ile görüştürdü.

"SAĞLIK DURUMU DA MORALİ DE GAYET İYİ"

Aslanoğlu ziyaret ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Narlıdere Belediye Başkanımız Ali Engin'in yaşadığı ani rahatsızlık sevenleri olarak hepimizi korkutmuştu. Kendisini bugün tedavisinin süreceği hastanede ziyaret ettim. Sağlık durumu da morali de gayet iyi. Kendisiyle sohbet ettik. Yaşadığı rahatsızlıkta kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına ve İzmirlilere teşekkürlerini iletti. Sayın başkanımızın durumu gayet iyi. Tedavisinin kısa sürede tamamlanmasını ve sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini bekliyoruz.

KILIÇDAROĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ziyaretim esnasında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım, Genel Başkanımız Belediye Başkanımızın kendisine de geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sayın Genel Başkanımız zaten olayın gerçekleşmesinin ardından Engin ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Ancak belediye başkanımız tedbir amaçlı uyutulduğu için kendisiyle görüşmesi mümkün olamamıştı. Sayın Belediye Başkanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine bir kez daha geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum."