Namibya, Deniz Suyu Arıtma Tesisi İnşası İçin Çinli Swakop Uranium Şirketiyle Ortak Girişim Anlaşması İmzaladı

Güncelleme:
Namibya'nın devlete ait su hizmetleri şirketi NamWater, Çin Genel Nükleer Enerji Grubu'na bağlı Swakop Uranium ile 3 milyar Namibya doları yatırımla en büyük deniz suyu arıtma tesisini inşa etmek için ortaklık kurdu. Proje, bölgenin su ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

WİNDHOEK, 10 Aralık (Xinhua) -- Namibya'nın devlete ait su hizmetleri şirketi NamWater, Çin Genel Nükleer Enerji Grubu'nun yan kuruluşu Swakop Uranium ile ülkenin en büyük deniz suyu arıtma tesisini inşa etmek üzere ortak girişim anlaşması imzaladı. Namibya'nın Erongo Bölgesi'nde inşa edilecek tesise 3 milyar Namibya doları (yaklaşık 176 milyon ABD doları) yatırım yapılacak.

Şirketten salı günü yapılan basın açıklamasında, Swakop Uranium'un sağlayacağı finansmanla inşa edilecek modern deniz suyu arıtma tesisinin hem şirketin hem de bölgenin günümüzdeki ve gelecekteki su ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.

Sermaye ve teknik uzmanlık sağlayacak olan Swakop Uranium'un ortak girişimin yüzde 70 hissesine, NamWater'ın ise kalan yüzde 30'una sahip olacağı kaydedildi.

Projenin kamu sektörü denetimini, mevzuata uygunluğunu ve ulusal su altyapısıyla entegrasyonunu sağlayacak olan NamWater, girişimin Namibya'nın uzun vadeli su güvenliğini artırmayı ve endüstriyel kalkınmasını teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir stratejik yatırım olduğunu ifade etti.

Birçok uranyum madeni, büyüyen sanayi faaliyetleri ve genişleyen yerleşimlere ev sahipliği yapan Namibya'nın Erongo bölgesi, ülkenin ekonomik açıdan en aktif bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Açıklamada, "Deniz suyunun arıtılması, sınırlı tatlı su kaynakları ve iklim değişkenliğinin geleneksel kaynaklar üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle uzun vadeli su teminini güvence altına almaya yönelik güvenilir ve sürdürülebilir bir seçenek haline gelmiştir" denildi.

Açıklamada ortak girişimin, Swakop Uranium'a sabit maliyetli uzun vadeli su temini garantisi sunduğu bildirildi.

