Nallıhan'daki Kadın Girişimi Kooperatifi KOOP-DES hibesine hak kazandı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Kuş Cenneti Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Kooperatif Başkanı Ceyda Benli Akbıyık, yaptığı açıklamada, projenin kadın emeğinin desteklenmesi ve kooperatifin üretim kapasitesinin artırılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Projenin hazırlanması ve hayata geçirilmesi sürecinde destek veren Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz ile proje personeli Berat Sarıkaya ve Ceren Yüksel'e teşekkür eden Akbıyık, kadın emeği, üretim ve kooperatifçiliği güçlendirecek projeler hazırlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Akbıyık, projenin ilçeye ve kooperatife hayırlı olmasını diledi.

KOOP-DES'in destek verdiği proje kapsamında üretim kapasitesinin artırılması amacıyla makine ve ekipman alımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA