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Nallıhan Belediyesi'nden Üreticilere Sera ve Bitki Koruma Örtüsü Desteği

Nallıhan Belediyesi'nden Üreticilere Sera ve Bitki Koruma Örtüsü Desteği
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Nallıhan Belediyesi, 35 üreticiye hibe destekli sera örtüsü ve bitki koruma örtüsü dağıttı. Belediye Başkanı Ertunç Güngör, üreticilerin yanında olduklarını vurguladı.

Nallıhan Belediyesince ilçedeki 35 üreticiye hibe destekli sera örtüsü ve bitki koruma örtüsü dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında 35 üreticiye yüzde 50 hibeyle 20 sera örtüsü, 40 bitki koruma örtüsü (agril) ve agril tutucu desteği verileceğini söyledi.

Desteğin 60 dekar üretim alanı için yapıldığını belirten Güngör, "Üreticimizin yanındayız, üretimin destekçisiyiz. Nallıhan'ımızın bereketli topraklarında emeği olan her çiftçimizin her zaman yanındayız." dedi.

Konuşmanın ardından çiftçilere sera malzemeleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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