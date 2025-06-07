Nadir Hastalıklar İçin 54,4 Milyar TL'lik Destek

Nadir Hastalıklar İçin 54,4 Milyar TL'lik Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında nadir hastalıklarda tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 313 ilaca 54,4 milyar TL harcama yapılacağını açıkladı. SMA ve Hemofili A tedavilerinde önemli gelişmeler yaşandı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nadir hastalıklarda tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 2024 yılında 313 ilaç için 54,4 milyar TL ödeme ve harcama yapıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir hastalıkları olan yurttaşların tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 2024 yılında yapılan ödeme ve harcama tutarının toplam 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, 2024 yılında Türkiye'de ruhsatlı olarak kullanılan 313 adet farklı yetim ilaç için toplam 54,4 milyar TL harcama yapıldı. Devletin destek sağladığı tedaviler arasında özellikle Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı öne çıkıyor. SMA tedavisinde 2017 yılından bu yana geri ödemesi yapılan ilacın sözleşmesi geçen yıl yenilendi. Bu sayede hastaların tedaviye erişiminde herhangi bir aksama yaşanmadı. Ayrıca, kullanım kolaylığıyla dikkat çeken yeni bir oral formdaki ilaç da geri ödeme listesine alındı. Bu gelişme, özellikle küçük çocuk hastalar ve aileleri için önemli bir alternatif tedavi seçeneği sundu.

Hemofili A hastalarına evde tedavi kolaylığı

Öne çıkan bir diğer yenilik ise Hemofili A hastaları için geliştirilen tedavi yöntemi oldu. Geleneksel tedavide hastaların damar yolu açtırmak üzere hastaneye gitmesi gerekirken, geri ödeme kapsamına yeni alınan Hemlibra isimli ilaç, deri altından uygulanabilmesi sayesinde evde tedavi imkanı sağlıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde acı bilanço! Yüzlerce kaza ve can kayıpları var
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi

Kim'in uykularını kaçıran gelişme! İnternet kesildi, nedeni bilinmiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.