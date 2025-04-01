Myanmar'da Güçlü Depremler: Altyapıda Ağır Hasar
Myanmar'da meydana gelen güçlü depremler, Mandalay, Bago, Magway, Sagaing, Nepido ve kuzeydoğu Shan eyaletinde ağır hasarlara yol açtı. Chang Guang Uydu Teknolojisi'nin paylaştığı görüntüler, yıkımın boyutlarını gösteriyor.
BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'da cuma günü meydana gelen güçlü depremler, konutlarda ve altyapıda ağır hasara yol açarken, Chang Guang Uydu Teknolojisi Limited Şirketi'nin paylaştığı son görüntüler yıkımın boyutlarını ayrıntılı şekilde gözler önüne serdi.
Mandalay, Bago, Magway, Sagaing, Nepido kentleri ile kuzeydoğu Shan eyaleti depremden en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel