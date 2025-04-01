'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

Myanmar'da Güçlü Depremler: Altyapıda Ağır Hasar

Myanmar'da Güçlü Depremler: Altyapıda Ağır Hasar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da meydana gelen güçlü depremler, Mandalay, Bago, Magway, Sagaing, Nepido ve kuzeydoğu Shan eyaletinde ağır hasarlara yol açtı. Chang Guang Uydu Teknolojisi'nin paylaştığı görüntüler, yıkımın boyutlarını gösteriyor.

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'da cuma günü meydana gelen güçlü depremler, konutlarda ve altyapıda ağır hasara yol açarken, Chang Guang Uydu Teknolojisi Limited Şirketi'nin paylaştığı son görüntüler yıkımın boyutlarını ayrıntılı şekilde gözler önüne serdi.

Mandalay, Bago, Magway, Sagaing, Nepido kentleri ile kuzeydoğu Shan eyaleti depremden en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.