Haberler

Mustafa Destici'den Aile ve Evlilik Kurumuna Destek Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, aile ve evlilik kurumunun desteklenmesi için evlilik yardımının artırılmasını ve evlenen çiftlere vergi muafiyetleri getirilmesini önerdi.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, aile ve evlilik kurumunun desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak evlilik yardımının artırılması ve evlenen çiftlere çeşitli vergi muafiyetleri getirilmesi önerisinde bulundu.

Partisinin aile politikalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Destici, gençlerin tepkilerini önemsediklerini ve siyaset yaparken gelecek nesillerin beklentilerini dikkate aldıklarını kaydetti. Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin tepkilerini anlıyor, eleştirilerini kabul ederek, onlar için daha yaşanabilir bir Türkiye umuduyla hareket ediyor ve siyaset yapıyoruz. Çünkü bizler siyaseti bir iş olarak değil, mensubu olduğumuz milletimize karşı bir görev olarak görmekteyiz. Siyaset, yaşadığımız toplumun gelişmesi ve ilerlemesinin bir aracı olarak görülmeli ve bunun için yapılmalıdır. Açıklamamız, gençlerimizin ve evlatlarımızın, kıymetli ülkemizin en büyük tehditlerinden biri olan nüfus problemine karşı, duyarlılıkları arttırmak için yapılmıştır.

Büyük Birlik Partisi'nin aileye, dolayısıyla evliliğe bakışı, milletimizin ve inançlarımızın binlerce yıl boyunca bize kazandırdığı değerler çerçevesinde olmuştur. Günümüzün ekonomik ve sosyal şartlarında çok sayıda yeni zorlukla karşı karşıya kalan evlilik müessesesinin ve özellikle çocuklu ailelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu kapsamda ve bahsettiğimiz amaçlarla, evlilik yardımı en az iki kat artırılmalı, hatta imkanı olmayanların tüm zaruri evlilik masrafları devlet tarafından karşılanmalı ve iş konusunda öncelik verilmesidir. Ayrıca, evlenen çiftlerin ilk alacakları arabadan ÖTV'ye, iki yıl boyunca da KDV ve MTV'ye muafiyet getirilmesini teklif ediyoruz. Bu konuyla ilgili partimiz tarafından hazırlanan geniş çaplı öneri paketimizi de en kısa zamanda kamuoyuyla ve gençlerimizle paylaşacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaraylı taraftarlardan 90+5'teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki

G.Saraylı taraftarlar 90+5'te gelen gol sonrası yıldız ismi topa tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan'ın gözünün son hali
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Galatasaraylı taraftarlardan 90+5'teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki

G.Saraylı taraftarlar 90+5'te gelen gol sonrası yıldız ismi topa tuttu
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.