Mustafa Destici'den Aile ve Evlilik Kurumuna Destek Çağrısı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, aile ve evlilik kurumunun desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak evlilik yardımının artırılması ve evlenen çiftlere çeşitli vergi muafiyetleri getirilmesi önerisinde bulundu.

Partisinin aile politikalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Destici, gençlerin tepkilerini önemsediklerini ve siyaset yaparken gelecek nesillerin beklentilerini dikkate aldıklarını kaydetti. Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin tepkilerini anlıyor, eleştirilerini kabul ederek, onlar için daha yaşanabilir bir Türkiye umuduyla hareket ediyor ve siyaset yapıyoruz. Çünkü bizler siyaseti bir iş olarak değil, mensubu olduğumuz milletimize karşı bir görev olarak görmekteyiz. Siyaset, yaşadığımız toplumun gelişmesi ve ilerlemesinin bir aracı olarak görülmeli ve bunun için yapılmalıdır. Açıklamamız, gençlerimizin ve evlatlarımızın, kıymetli ülkemizin en büyük tehditlerinden biri olan nüfus problemine karşı, duyarlılıkları arttırmak için yapılmıştır.

Büyük Birlik Partisi'nin aileye, dolayısıyla evliliğe bakışı, milletimizin ve inançlarımızın binlerce yıl boyunca bize kazandırdığı değerler çerçevesinde olmuştur. Günümüzün ekonomik ve sosyal şartlarında çok sayıda yeni zorlukla karşı karşıya kalan evlilik müessesesinin ve özellikle çocuklu ailelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu kapsamda ve bahsettiğimiz amaçlarla, evlilik yardımı en az iki kat artırılmalı, hatta imkanı olmayanların tüm zaruri evlilik masrafları devlet tarafından karşılanmalı ve iş konusunda öncelik verilmesidir. Ayrıca, evlenen çiftlerin ilk alacakları arabadan ÖTV'ye, iki yıl boyunca da KDV ve MTV'ye muafiyet getirilmesini teklif ediyoruz. Bu konuyla ilgili partimiz tarafından hazırlanan geniş çaplı öneri paketimizi de en kısa zamanda kamuoyuyla ve gençlerimizle paylaşacağız."