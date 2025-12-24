Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 yılı asgari ücretinin yetersiz olduğunu belirterek, asgari ücretin bir lütuf olmadığını, çalışanın hakkı olduğunu vurguladı. Ayrıca, düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı için başsağlığı diledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücret bir lütuf, yardım değildir. Çalışanın, işçinin, emekçinin alın terinin karşılığıdır. Ortaya konulan ve açıklanan rakam, bu karşılığı asla vermemektedir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Ankara yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için başsağlığı diledi.

Dün açıklanan 2026 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, asgari ücret rakamının milyonlarca işçinin ve ailesinin geçim şartlarını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak en başından beri açıkça işaret ettik. Asgari ücret bir lütuf, yardım değildir. Çalışanın, işçinin, emekçinin alın terinin karşılığıdır. Ortaya konulan ve açıklanan bu rakam, bu karşılığı asla vermemektedir." diye konuştu.

Mustafa Destici, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de "Hem ahlaki açıdan hem manevi açıdan hem de ekonomik açıdan değerlendirdiğimiz zaman zarardayız, külliyen zarardayız. Kökünden kesmek ve yasaklamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

Bu köye taşınanlara 1 milyon TL veriyorlar! Çocuk varsa daha da fazla
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te