BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücret bir lütuf, yardım değildir. Çalışanın, işçinin, emekçinin alın terinin karşılığıdır. Ortaya konulan ve açıklanan rakam, bu karşılığı asla vermemektedir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Ankara yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için başsağlığı diledi.

Dün açıklanan 2026 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, asgari ücret rakamının milyonlarca işçinin ve ailesinin geçim şartlarını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak en başından beri açıkça işaret ettik. Asgari ücret bir lütuf, yardım değildir. Çalışanın, işçinin, emekçinin alın terinin karşılığıdır. Ortaya konulan ve açıklanan bu rakam, bu karşılığı asla vermemektedir." diye konuştu.

Mustafa Destici, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de "Hem ahlaki açıdan hem manevi açıdan hem de ekonomik açıdan değerlendirdiğimiz zaman zarardayız, külliyen zarardayız. Kökünden kesmek ve yasaklamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.