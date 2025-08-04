MÜSİAD Mersin Şubesi Azerbaycan'da İşbirliği Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi üyeleri, Azerbaycan'da işbirliği ziyaretleri gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSAİD Mersin Şubesi Başkanı Mehmet Sait Kayan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişmesi Ajansı ve Azerbaycan Respublikası Sahibkarlar Teşkilatları Milli Konfederasiyasını ziyaret etti.

Ziyaretlerde, iki ülke arasında üretim, ticaret ve yatırım odaklı kalıcı işbirliklerine ilişkin görüşmeler yapıldı.

Kayan ve beraberindekiler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'e de ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayan, Azerbaycan'da ortak üretim, teknoloji transferi ve yeni ticaret hatları oluşturma konusunda somut adımlar atmaya hazırlandıklarını belirtti.

Mersinli iş insanlarının kalıcı işbirliklerine yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Kayan, "Üretimden lojistiğe, tarımdan sanayiye kadar Azerbaycan ile ortak fayda ekseninde büyümeye hazırız. Bu süreci her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına hizmet edecek stratejik bir fırsat olarak görüyor, karşılıklı kazanım temelinde uzun soluklu işbirlikleri hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.