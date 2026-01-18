Haberler

Konya'da iş dünyasının 2025 yılı değerlendirildi

Güncelleme:
MÜSİAD Konya Şubesi, 2025'in ekonomik değerlendirilmesi ve 2026'dan beklentiler üzerine bir toplantı düzenledi. Katılımcılar, küresel ekonomik kırılganlıkların Türkiye üzerindeki etkilerini ve büyüme tahminlerini ele aldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından "İş Dünyasında 2025'in Değerlendirmesi ve 2026'da Ekonomik Beklentiler" toplantısı düzenlendi.

Şube Başkanı Osman Ulular, MÜSİAD Konya Şubesinde düzenlenen toplantıda, 2025 yılı ekonomik değerlendirmeleri ve 2026 yılından beklentiler çerçevesinde, süreci birlikte doğru okumayı ve ortak akıl üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise son beş yılda salgın, tedarik zinciri sorunları, enflasyon artışı, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-Çin ticaret gerilimleri ve Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel ekonomide ciddi kırılganlıklara yol açtığını belirtti.

ABD'nin gümrük vergilerinde yaptığı artışların küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Öztürk, dünya ekonomisinin 2025 ve 2026 yıllarında ortalama yüzde 3,1 – 3,2 oranında büyümesi öngörülüyor. Türkiye ekonomisinde 2026 yılı için yüzde 3,8 oranında bir büyüme bekleniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
