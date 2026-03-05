Haberler

MÜSİAD, Kırgızistan'da Türk ve Kırgız iş insanları ile devlet adamlarına iftar verdi

Güncelleme:
MÜSİAD Kırgızistan Şubesi, başkent Bişkek'te düzenlediği iftar programında Türk ve Kırgız iş insanları, diplomatları ve devlet adamlarını bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırgızistan Şubesi, başkent Bişkek'te düzenlediği iftar programıyla Türk ve Kırgız iş insanları, diplomatları ve devlet adamlarını aynı sofrada buluşturdu.

MÜSİAD Kırgızistan Şube Başkanı Suat Akpınar'ın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar programına Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Temir Sariyev, Kırgız milletvekilleri, akademisyenler, diplomatlar ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Ökem, ramazan ayının manevi ikliminde iş dünyasıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Ökem, "Aynı dinin ve aynı soyun insanlarıyız. Allah kardeşliğimizi ebedi kılsın. Bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız. Hayır işlemeyi ihmal etmeyeceğiz." dedi.

MÜSİAD dünyaya yayılıyor

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sar, derneğin 3 bini aşkın üyesiyle dünya genelinde 99 noktaya ulaştığını söyledi.

Sar, "Dün Kazakistan'daydık, bugün Bişkek'teyiz, yarın ise Özbekistan'da iftar programlarımızı sürdüreceğiz. Amacımız sadece ticaret değil, gönül bağlarımızı da kuvvetlendirmek." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Kırgızistan Şube Başkanı Akpınar, bu iftarın sadece bir yemek değil, ortak tarihin ve kültürün bir yansıması olduğunu belirtti.

Akpınar, "Kırgız ve Türk devlet kurumlarının temsilcilerinin burada olması, iki ülke arasındaki dostluğun en somut göstergesidir." dedi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ecerkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'daki güçlü ekip ve organizasyon başarısından duyduğu gururu ifade etti.

İftarda "Ak Kalpak" esintisi

Kırgızistan'da kutlanan "Ak Kalpak Günü" dolayısıyla programa geleneksel Kırgız başlığıyla katılan iş insanı Stalbek Akmatov, ramazan ayının kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

Akmatov, "Ak kalpak, Kırgız'ı Kırgız yapan simgedir. Böylesine özel bir günde kardeşlerimizle aynı sofrada buluşmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
