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MÜSİAD Gaziantep Şubesi 26. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

MÜSİAD Gaziantep Şubesi 26. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nin 26. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Mahmut Asmalı'nın konuşmasıyla gerçekleştirildi. Asmalı, 2024'ü zor bir yıl olarak değerlendirirken, 2025 için umut dolu açıklamalarda bulundu ve ekonomik beklentilere değindi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nin 26. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi binasında düzenlenen toplantıda Kur'an-ı Kerim okundu. Burada konuşma yapan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, geçen yılın zor bir yıl olduğunu belirtti.

Bu yıl ülkenin ekonomik olarak daha da kalkınacağını ifade eden Asmalı, şunları söyledi:

"Zorlu süreç sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde hissedilen savaş ve seçimlerin hakim olduğu 2024 yılını geride bıraktık. Bundan dolayı koronavirüs ve Rusya-Ukrayna savaşıyla gerilen dünya ekonomi konjöktürü daha da sıkıştı. Şükürler olsun ki 2025 yılına daha umutlu başlıyoruz. Özellikle Suriye'deki zalim Esed rejiminin yıkılmasıyla birlikte, ne kadar şükretsek azdır içimizde bir yer sürekli kanıyordu. Gazze'de de ateşkesin sağlanmasıyla birlikte 2025'e daha umutlu giriyoruz."

Ekonomide özellikle aralık ayı enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi ve buna bağlı olarak para politikası kurulunun 250 baz puan da olsa faiz indirimine gitmesinin 2025'in olumlu başlamasına sebep olduğunu dile getiren Asmalı, "İnanıyorum ki 2025 Ocak ayının ilk enflasyon verileri daha olumlu ve iyi gelecektir. Muhtemelen yüzde 40'ın biraz üstünde bir enflasyon gerilemesine hep birlikte şahit olacağız. Bu da yine ocak ayındaki para politikaları kurulunun bir faiz indirimi demektir. İş insanları olarak bu kadar faizle finansman yatırımı yapmak ve maliyeti karşılamak hakikaten doğru değil." diye konuştu.

Genel kurulda Furkan Özdurdu, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı seçildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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