Genç MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantısını Malatya'da düzenledi

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 55. Genel İdare Kurulu toplantısını Malatya'da gerçekleştirdi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentte büyük bir imar ve inşa faaliyetini hayata geçirdiklerini söyledi.

Malatya'da 104 bin bağımsız bölümün inşa çalışmasının devam ettiğini, bu konutların büyük kısmının kurasının çekildiğini anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla böylesi büyük bir afeti senkronize şekilde hep beraber yönetmeye gayret ediyoruz. Şehrin merkezinde yaklaşık 69 rezerv alanda 39 bin bağımsız bölüm inşa ediyoruz, 200 bin nüfuslu bir şehir merkezi yaptığımızı söylemeye çalışıyorum. İkizce bölgesi 28 bin konut, yaklaşık 661 iş yeri, cami, 250 derslik, farklı türde okulları, ileri biyolojik arıtmasıyla muhteşem bir şehir. "

Şehre yeni yatırımlar getirmek için çalıştıklarına işaret eden Yavuz, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla beraber OSB için yeni alanlar yapıyoruz. Görüşme içinde olduğumuz firmalar var. Birini kamuoyuna açıkladık, yaklaşık 50 milyon avroluk yatırım için şu an görüşüyoruz. Yer konusunda da uzlaşmaya vardık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise işyerleri ile konutların neredeyse bitmek üzere olduğunu belirterek, " Malatya'nın artık ayağa kalktığını kamuoyu görüyor. Güçlü dayanışma ile umutlar yeniden yeşerdi, il dışına gidenler tekrar gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mağsum Usta da gençlere e-ticaret konusunda eğitim fırsatı sunduklarını, toplamda 3 ay sürecek, 6 ana başlıkta e-ticaret çalıştayı başlattıklarını belirterek, "Buradan elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bu dönem daha uluslararası bir Genç MÜSİAD olacağız." dedi.

Toplantıya, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yusuf Erdemir ve davetliler katıldı.