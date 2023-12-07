Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü
Tarsus ilçesinde Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'i öldürdüğü iddia edilen Hakan Y. gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada saldırıda kullanıldığı değerlendirilen Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'i (44), hafif ticari aracında öldürdüğü ileri sürülen Hakan Y. (25) gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in 21 Kasım'da hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürmesiyle ilgili aranan Hakan Y.'yi sabaha karşı gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen Kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Hakan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.