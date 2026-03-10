Haberler

Muş Valisi Çakır, gençlerle iftarda buluştu

Güncelleme:
Muş Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği iftar programında gençlerle bir araya gelerek spor ve paylaşmanın önemini vurguladı.

Muş Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Çakır, ramazanın paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Spor branşlarında çıtayı yükselttiklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür tesislerimiz fazla var. Türkiye'nin en genç şehirlerinden bir tanesiyiz ve kendini spora adamış gönüllüler fazlasıyla var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ilde sürekli bir enerji oluyor. Bizler de elimizden gelen desteği her zaman sonuna kadar size sunmaya gayret edeceğiz. Gençler daima sahalarda, salonlarda olmalı."

Programa Vali Yardımcısı Cihat Abukan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
