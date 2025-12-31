Muş Valisi Çakır'dan yeni yıl mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, geçmişin tecrübesinden güç alarak birlik ve beraberlik içinde yeni bir yıla daha girdiklerini söyledi.

Millet olarak sahip oldukları köklü birikimin, zor zamanlarda kenetlenmeyi, hedeflere yürürken istikrardan sapmamayı kendilerine öğretiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her alanda güçlü, üretken ve rekabetçi bir yapıya kavuşması, sadece hedef belirlemekle değil, bu hedefler doğrultusunda kararlılıkla çalışmakla mümkündür. Ekonomiden teknolojiye, eğitimden sosyal hayata kadar her alanda daha iyisini başarma sorumluluğu, hepimizin omuzlarındadır. Kadim geçmişi, stratejik konumu ve zengin potansiyeliyle Muş'umuzun tarım ve hayvancılıkta sahip olduğu gücü sanayiyle buluşturan, turizm ve ticarette daha görünür hale gelen, eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar her alanda nitelikli bir gelişim gösteren bir şehir olması temel hedefimizdir. Daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Muş, ancak ortak akıl ve ortak çabayla mümkün olacaktır. Bu doğrultuda Muş'umuzun tüm imkanlarını etkin ve verimli şekilde değerlendirerek hayata geçireceğimiz projelerle ilimizi her yönüyle bir marka şehir haline getirmeyi amaçlıyoruz."

Birlik ve beraberlik mesajları veren Çakır, "Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve hemşehrilerimizin ortaya koyduğu dayanışma ruhu, bu yürüyüşte en büyük gücümüzdür. Bu birlik ve beraberliğin yeni yılda da artarak süreceğine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2026 yılının Muş'umuza, ülkemize ve aziz milletimize sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor tüm hemşehrilerimin ve her kademede görev yapan çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum." dedi.