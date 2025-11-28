Haberler

Muş'un Kaymakamı Koşansu'dan Erentepe Beldesi'ne Ziyaret

Güncelleme:
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Erentepe beldesinde yaptığı ziyaretlerde eğitim, spor ve yerel hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı. Devletin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurma amacını ön plana çıkardı.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Erentepe beldesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Belde Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları ile bir araya gelerek beldedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Koşansu, ardından ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yeni Cami'nin çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde inceleyen Koşansu, son olarak Kardelen İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Koşansu, ziyaretlerle devletin sıcak yüzünü halka göstermek, sorunlarına hızlı çözüm üretmek ve doğrudan iletişim kurmak istediklerini söyledi.

Vatandaşlarla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Milletin Evinde Devlet' projesi sayesinde vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyor ve hizmetlerimizi daha etkin planlayabiliyoruz. Eğitim sadece okul binasıyla sınırlı bir süreç değildir. Çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve sportif anlamda gelişmesine katkı sunmak en temel önceliğimizdir. Bu nedenle ilçemizin her köşesinde, her okulunda elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Spor, çocuklarımızın disiplin, özgüven ve takım bilinci kazanmalarında çok önemli bir rol oynuyor. Bugün burada verdiğimiz küçük bir destek, yarın büyük başarıların kapısını açabilir. Eğitime ve spora yaptığımız her yatırımın geleceğimize yapılmış bir yatırım olduğuna inanıyorum."

Kaymakam Koşansu'ya ziyaretlerinde Belediye Başkanı Haydaroğulları, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ve Sosyal Hizmetler Müdürü Gamze Kısa eşlik etti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
