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Muş'ta Üniversite Öğrencileri Elektrik Dağıtım Sektörü Hakkında Bilgi Aldı

Muş'ta Üniversite Öğrencileri Elektrik Dağıtım Sektörü Hakkında Bilgi Aldı
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Muş Alparslan Üniversitesi ve Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek elektrik dağıtım sektörü hakkında bilgi aldı. VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, öğrencilerin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Muş'ta üniversite öğrencileri, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

VEDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ziyarette elektrik dağıtım sektörü hakkında bilgi aldı.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, üniversite öğrencilerinin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrencileri elektrik dağıtım sektörünün pratikleri hakkında bilgilendirdiklerini belirten Coşar, "Verimli bir ziyaret oldu. Mühendis ve teknisyen adayı öğrencilerimize kullandığımız yeni teknolojiler ve işleyişimiz hakkında bilgi verdik. Ziyaretlerinden ötürü öğrencilerimize ve Muş Alparslan Üniversitesi yetkililerine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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